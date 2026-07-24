Un ragazzo di 15 anni è scomparso nel lago Gerolotto, all’interno del Parco delle cave di San Polo a Brescia. Secondo le prime informazioni, il giovane è entrato in acqua e non è più riemerso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma al momento non si sono ancora trovati segni del ragazzo. La ricerca continua con l’ausilio di squadre di soccorso e mezzi nautici.

Brescia, 24 luglio 2026 – Dramma al lago Gerolotto all’interno del Parco delle cave di San Polo a Brescia: un ragazzo di 15 anni risulta disperso dopo l’ingresso in acqua. In azione, impegnati nelle ricerche, ci sono i vigili del fuoco, supportati dal nucleo sommozzatori di Milano e l'elinucleo di Bologna. Le ricerche sono in corso da questa mattina, intorno alle 10. Secondo le prime informazioni, il ragazzo si è tuffato in acqua senza più riemergere, probabilmente dopo aver aiutato la sorella maggiore a uscire. L'allarme è stato lanciato dalle persone che erano con lui. Al momento il ragazzo non è stato ancora individuato. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Dramma al Parco delle cave di Brescia: un 15enne disperso nelle acque del lago Gerolotto

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