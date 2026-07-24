Al matrimonio di Gigio Donnarumma e Alessia Elefante a Locorotondo, il calciatore norvegese Erling Haaland, attaccante del Manchester City, ha ricevuto un’ovazione quando è entrato. È stato il più applaudito tra le star del calcio presenti alla cerimonia.

Il calciatore Erling Haaland, attaccante del Manchester City e della nazionale norvegese, è il vip più atteso al matrimonio di Gigio Donnarumma e Alessia Elefante a Locorotondo. E sicuramente il più applaudito tra i tanti personaggi noti del calcio che sono accorsi in Puglia per le nozze del portierone azzurro. Nei video che circolano sui social si vede Haaland entrare nella chiesa Madre mano nella mano con la sua fidanzata, l’ex calciatrice norvegese Isabel Haugseng Johansen. Lui si è presentato elegantissimo, come la sua dolce metà, con i capelli raccolti nel codino, suo look distintivo, e gli occhiali neri. In altri video, tutti diventati virali, lo si vede scendere dall’auto e recarsi alla cerimonia a passeggio per Locoroondo. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Parata di stelle del calcio al matrimonio di Donnarumma, il più applaudito è Haaland: un'ovazione quando spunta il campione norvegese

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