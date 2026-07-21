Parata di vip per il matrimonio di Gigi Donnarumma in Puglia | ha scelto la Valle d' Itria due le location

Da quotidianodipuglia.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 24 luglio, a Locorotondo, in Valle d'Itria, si terrà il matrimonio del portiere della nazionale e del Manchester City. La cerimonia ha attirato numerosi ospiti e vip, con due location scelte per l’evento. La zona è diventata protagonista delle cronache sportive e mondane, con l’arrivo di molte persone legate al mondo dello sport e dello spettacolo. La data e il luogo sono stati confermati da fonti vicine all’organizzazione.

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Sarà ancora la Valle d'Itria al centro delle cronache sportive e mondane delle prossime ore. A Locorotondo il prossimo 24 luglio si sposerà, infatti, il capitano della nazionale azzurra e portiere del Manchester City Gigi Donnarumma. L’ex numero 1 di Milan e Paris Saint Germain ha scelto la Puglia per celebrare il suo matrimonio con la storica fidanzata Alessia Elefante. Tutto top secret fino alle scorse ore; ieri sono emersi i primi dettagli di data e location. La cerimonia religiosa si terrà nella chiesa Madre di Locorotondo alle 17; il party esclusivo si terrà a Fasano nella residenza Pettolecchia. Catering stellato: si parla di un’organizzazione per curare food e beverage affidata al gruppo ‘Da Vittorio’. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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