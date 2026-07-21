Parata di vip per il matrimonio di Gigi Donnarumma in Puglia | ha scelto la Valle d' Itria due le location

Notizia in breve

Il 24 luglio, a Locorotondo, in Valle d'Itria, si terrà il matrimonio del portiere della nazionale e del Manchester City. La cerimonia ha attirato numerosi ospiti e vip, con due location scelte per l’evento. La zona è diventata protagonista delle cronache sportive e mondane, con l’arrivo di molte persone legate al mondo dello sport e dello spettacolo. La data e il luogo sono stati confermati da fonti vicine all’organizzazione.