Paolo Roccoli muore schiacciato da una spazzatrice | ceduti i sostegni mentre faceva manutenzione

Un operaio di 47 anni è morto ieri a Roma mentre stava effettuando manutenzione su una macchina spazzatrice alla Romanina. Durante l’intervento, i sostegni del mezzo si sarebbero ceduti, schiacciandolo. La vittima si trovava sotto il veicolo al momento dell’incidente. Sono in corso indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

È un 47enne la vittima sul lavoro ieri a Roma. Un operaio è morto, schiacciato da una macchina spazzatrice alla Romanina. Da una prima ricostruzione avrebbero ceduto i sostegni, mentre faceva manutenzione ed era sotto al mezzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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