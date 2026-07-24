Operaio muore schiacciato da una spazzatrice a Roma | la vittima è Paolo Roccoli aveva 47 anni

Un operaio di 47 anni è morto schiacciato da una spazzatrice durante un intervento di manutenzione in un piazzale tra Romanina e Tor Vergata, nella periferia sud-est di Roma. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 23 luglio. La vittima è rimasta sotto il veicolo mentre lavorava. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Tragedia sul lavoro nella periferia sud-est di Roma. Un operaio di 47 anni, Paolo Roccoli, è morto nel pomeriggio di giovedì 23 luglio dopo essere rimasto schiacciato sotto una macchina spazzatrice durante un intervento di manutenzione all’interno del piazzale di un’azienda tra Romanina e Tor Vergata. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava effettuando lavori di rimessa in efficienza del mezzo, che era stato sollevato mediante appositi supporti metallici regolabili. Per cause ancora in corso di accertamento, la macchina si sarebbe improvvisamente inclinata su un lato, travolgendo il lavoratore e provocandone il decesso sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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