Nel giorno del funerale di Alessandro Magnani, le attività artistiche di Paolo Belli sono state sospese. La notizia è stata comunicata ufficialmente sui siti di PB Produzione e di Belli stesso, con un messaggio che indica la sospensione fino a nuova comunicazione. La decisione è stata annunciata oggi, nel contesto dell'evento funebre.

Reggio Emilia, 24 luglio 2026 – Proprio oggi, nel giorno del funerale di Alessandro Magnani, dopo i rumors degli ultimi giorni, sul sito della PB produzione e su quello di Paolo Belli, è arrivata la comunicazione ufficiale: “Al momento le attività artistiche di Paolo Belli sono sospese, fino a prossima comunicazione”. https:www.ilrestodelcarlino.itvideofunerale-di-alessandro-magnani-chiesa-gremita-video-n04rq95e Le voci erano iniziate a girare dopo che, dal profilo Instagram di Belli era sparita la locandina che annunciava il Summer Tour 2026 della sua Big Band, con l’elenco delle tappe che avrebbero dovuto accompagnare l’artista emiliano fino a metà settembre tra piazze, feste di paese ed eventi privati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Paolo Belli ferma la musica nel giorno del funerale di Alessandro: “Sospesa ogni attività artistica”

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Paolo Belli canta Bellissima - San Marino Song Contest

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