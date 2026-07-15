Paolo Belli coinvolto in un incidente in bici | morto dopo un giorno di agonia Alessandro Magnani aveva 41 anni

Nel pomeriggio di lunedì 13 luglio 2026, un incidente in bicicletta ha coinvolto anche un noto cantante durante un evento nelle campagne della Bassa Reggiana. Un uomo di 41 anni rimasto gravemente ferito è morto dopo un giorno di agonia. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dello scontro. La vittima, che si trovava sul posto, è deceduta nel reparto di rianimazione.

È morto dopo un giorno di agonia Alessandro Magnani, il 41enne rimasto gravemente ferito nell’incidente avvenuto lunedì 13 luglio 2026 nelle campagne della Bassa Reggiana, dove è stato coinvolto anche Paolo Belli, cantante e volto di Ballando con le stelle. Magnani è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma, ma le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime e il pomeriggio del 14 luglio è stato constatato il decesso. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Magnani (@magnaus84) L’incidente si è verificato nei pressi di Cognento, tra Correggio e Campagnola. Magnani, residente in zona e... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Paolo Belli, incidente in bici: muore il pedone Alessandro Magnani

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Cognento, incidente per Paolo Belli: investe con la bici un pedone, morto a 41 anni Alessandro Magnani - VIDEOUn incidente a Cognento ha coinvolto il cantautore e conduttore Paolo Belli, che ha investito un pedone con la bicicletta.

Temi più discussi: Pedone travolto da una bici, morto a 41 anni: coinvolto il cantante Paolo Belli; Campagnola, morto il pedone investito: Paolo Belli coinvolto nell’incidente; Paolo Belli coinvolto in un incidente stradale: morto un pedone, il cantante trasferito in pronto soccorso; Paolo Belli coinvolto in un incidente in bici, morto un pedone: il cantante è sotto shock.

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