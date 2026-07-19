Gli avvocati di Paolo Belli hanno riferito che il musicista desidera confrontarsi con i parenti di Alessandro Magnani, il pedone di 41 anni deceduto dopo essere stato investito durante un incidente in cui era coinvolto. Belli si trova in uno stato di dolore e non ha ancora parlato pubblicamente. L’incidente si è verificato mentre il musicista era in sella alla bicicletta. Nessuna comunicazione ufficiale su eventuali ulteriori sviluppi.

Paolo Belli vorrebbe parlare con i familiari di Alessandro Magnani, il 41enne morto dopo l’incidente in cui è rimasto coinvolto il conduttore e musicista mentre era in sella alla sua bicicletta. A riferirlo sono i suoi avvocati, Ruggero Fregni e Marco Vezzani, le cui parole sono riportate dal Corriere della Sera. Belli continua a rimanere blindato nel suo dolore e, spiegano i legali, avrebbe espresso il desiderio di mettersi in contatto con i parenti della vittima. Per il momento, però, gli avvocati gli hanno consigliato di aspettare, ritenendo opportuno lasciare trascorrere del tempo prima di rivolgersi a persone alle prese con un dolore enorme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Paolo Belli chiuso nel suo dolore, “avrebbe espresso il desiderio di parlare con i parenti di Alessandro Magnani, il pedone investito”: così gli avvocati del musicista

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Paolo Belli travolge un pedone con la sua bici: Alessandro muore a 41 anni. Il cantante sotto choc

Notizie e thread social correlati

Paolo Belli straziato dal dolore per il pedone investito. I legali: «Vorrebbe parlare con la famiglia di quell'uomo»Il cantante e conduttore modenese, coinvolto in un incidente stradale, desidera incontrare i familiari dell’uomo deceduto.

Paolo Belli travolge un pedone con la sua bici: Alessandro Magnani muore a 41 anni. Il cantante sotto chocUn pedone di 41 anni è morto dopo essere stato investito da una bicicletta condotta da Paolo Belli, coinvolto nell’incidente nelle campagne della...

Temi più discussi: Paolo Belli chiuso in casa dopo l'incidente col 41enne: Sentivamo delle urla, lui provava a tenerlo sveglio. La ricostruzione; Paolo Belli coinvolto in un incidente, morto il pedone investito in bici. Il cantante lo soccorre e finisce in ospedale sotto choc: Andava piano; Paolo Belli e l'incidente, la testimone: Diceva disperato: È arrivato come un fulmine. Disposta l'autopsia; Paolo Belli indagato, gli USA chiamano Mahmood (deve testimoniare), polemiche per il concerto di Bruno Mars a Milano, l’addio a Peppino di Capri e tutta la musica della settimana.

Tragedia nel reggiano: #PaoloBelli, indagato per omicidio stradale dopo il fatale scontro in bici in cui ha perso la vita il 41enne Alessandro Magnani, è chiuso nel dolore. I legali: Vuole incontrare la famiglia della vittima. Si attende l'autopsia. Corriere della S x.com

Paolo Belli investe un pedone con la bici. L’uomo morto dopo un giorno di agoniaPaolo Belli è chiuso nel dolore a una manciata di chilometri dal luogo del tragico incidente costato la vita al 41enne Alessandro Magnani. Ad averlo urtato in bicicletta, è ... ilmessaggero.it

Paolo Belli e l’incidente, la testimone: Diceva disperato: È arrivato come un fulmine. Disposta l’autopsiaÈ stata disposta l'autopsia sul corpo di Alessandro Magnani, il 41enne morto dopo l'impatto con la bici di Paolo Belli ... fanpage.it