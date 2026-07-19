Paolo Belli chiuso nel suo dolore avrebbe espresso il desiderio di parlare con i parenti di Alessandro Magnani il pedone investito | così gli avvocati del musicista

Da ilfattoquotidiano.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli avvocati di Paolo Belli hanno riferito che il musicista desidera confrontarsi con i parenti di Alessandro Magnani, il pedone di 41 anni deceduto dopo essere stato investito durante un incidente in cui era coinvolto. Belli si trova in uno stato di dolore e non ha ancora parlato pubblicamente. L’incidente si è verificato mentre il musicista era in sella alla bicicletta. Nessuna comunicazione ufficiale su eventuali ulteriori sviluppi.

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Paolo Belli vorrebbe parlare con i familiari di Alessandro Magnani, il 41enne morto dopo l’incidente in cui è rimasto coinvolto il conduttore e musicista mentre era in sella alla sua bicicletta. A riferirlo sono i suoi avvocati, Ruggero Fregni e Marco Vezzani, le cui parole sono riportate dal Corriere della Sera. Belli continua a rimanere blindato nel suo dolore e, spiegano i legali, avrebbe espresso il desiderio di mettersi in contatto con i parenti della vittima. Per il momento, però, gli avvocati gli hanno consigliato di aspettare, ritenendo opportuno lasciare trascorrere del tempo prima di rivolgersi a persone alle prese con un dolore enorme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Paolo Belli chiuso nel suo dolore, “avrebbe espresso il desiderio di parlare con i parenti di Alessandro Magnani, il pedone investito”: così gli avvocati del musicista
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Paolo Belli travolge un pedone con la sua bici: Alessandro muore a 41 anni. Il cantante sotto choc

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