Il tour estivo 2026 di Paolo Belli è stato cancellato dopo un incidente mortale. La locandina con le date del tour, pubblicata sul suo profilo Instagram, è stata rimossa senza preavviso. Belli, secondo fonti vicine, è molto scosso e non ha potuto rilasciare commenti pubblici. La decisione di eliminare il post è stata comunicata dall’entourage dell’artista. Non sono stati forniti dettagli ulteriori sull’incidente o sulle cause della cancellazione.

Il post con la locandina arancione che elencava le tappe del “Summer Tour 2026 ” della sua Big Band è improvvisamente scomparso dal profilo Instagram di Paolo Belli. Una rimozione silenziosa che arriva a dieci giorni dall’incidente in bicicletta nelle campagne della Bassa Reggiana, costato la vita al 41enne Alessandro Magnani. A confermare il momento di profonda crisi dell’artista è il suo entourage, che sulle pagine del settimanale Oggi ha descritto le condizioni psicologiche del cantante, attualmente chiuso nella sua abitazione di Carpi (Modena) insieme alla moglie Deanna: «Per quasi due giorni ha continuato a chiedere notizie, finché la notizia è arrivata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Paolo Belli è sotto choc, distrutto. Non riesce neppure a parlare”: cancellato da Instagram il suo Summer Tour 2026 dopo l’incidente mortale. Le parole del suo entourage

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Paolo Belli distrutto dopo la tragedia: chi era il 41enne che ha perso la vita: le sue parole..

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Pedone travolto e ucciso da Paolo Belli: le parole sotto choc del cantanteUn pedone è stato investito e ucciso da un veicolo condotto da un cantante durante un giro in bicicletta in una strada di campagna.

Paolo Belli, cancellato il calendario del tour: cosa succede dopo il tragico incidente in biciclettaIl calendario del Summer Tour 2026 della Big Band di Paolo Belli è stato rimosso dal profilo Instagram dell’artista.

Temi più discussi: Chi è Paolo Belli: dai ‘Ladri di biciclette’ a Ballando con le stelle, la moglie e il figlio adottivo. Sotto choc dopo l’incidente mortale; Paolo Belli e l'amore per la moglie (e suo primo amore) Deanna e per il figlio Vladik; Paolo Belli coinvolto in un incidente, morto il pedone investito in bici. Il cantante lo soccorre e finisce in ospedale sotto choc: Andava piano; Paolo Belli, chi è: dalla povertà all’adozione del figlio, la malattia della moglie, la Big Band e Ballando.

Mi spiace moltissimo per l’incidente di ieri che riguarda #PaoloBelli. Qua sopra ho visto gente ridere e memare una giornata intera, associando la tragedia a una sua celeberrima canzone che fa sotto questo sole è bello pedalare. C’è m0rta una persona ami x.com

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Paolo Belli e l'accusa di omicidio stradale, le ultime newsPaolo Belli è stato accusato di omicidio stradale dopo l'incidente in cui ha ucciso un uomo, scopriamo cosa è emerso dalle indagini. notizie.it

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