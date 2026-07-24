Paolo Belli è sotto choc distrutto Non riesce neppure a parlare | cancellato da Instagram il suo Summer Tour 2026 dopo l’incidente mortale Le parole del suo entourage

Da ilfattoquotidiano.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il tour estivo 2026 di Paolo Belli è stato cancellato dopo un incidente mortale. La locandina con le date del tour, pubblicata sul suo profilo Instagram, è stata rimossa senza preavviso. Belli, secondo fonti vicine, è molto scosso e non ha potuto rilasciare commenti pubblici. La decisione di eliminare il post è stata comunicata dall’entourage dell’artista. Non sono stati forniti dettagli ulteriori sull’incidente o sulle cause della cancellazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il post con la locandina arancione che elencava le tappe del “Summer Tour 2026 ” della sua Big Band è improvvisamente scomparso dal profilo Instagram di Paolo Belli. Una rimozione silenziosa che arriva a dieci giorni dall’incidente in bicicletta nelle campagne della Bassa Reggiana, costato la vita al 41enne Alessandro Magnani. A confermare il momento di profonda crisi dell’artista è il suo entourage, che sulle pagine del settimanale Oggi ha descritto le condizioni psicologiche del cantante, attualmente chiuso nella sua abitazione di Carpi (Modena) insieme alla moglie Deanna: «Per quasi due giorni ha continuato a chiedere notizie, finché la notizia è arrivata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Instagram.

paolo belli 232 sotto choc distrutto non riesce neppure a parlare cancellato da instagram il suo summer tour 2026 dopo l8217incidente mortale le parole del suo entourage
© Ilfattoquotidiano.it - “Paolo Belli è sotto choc, distrutto. Non riesce neppure a parlare”: cancellato da Instagram il suo Summer Tour 2026 dopo l’incidente mortale. Le parole del suo entourage
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Paolo Belli distrutto dopo la tragedia: chi era il 41enne che ha perso la vita: le sue parole..

Video Paolo Belli distrutto dopo la tragedia: chi era il 41enne che ha perso la vita: le sue parole..

Notizie e thread social correlati

Pedone travolto e ucciso da Paolo Belli: le parole sotto choc del cantanteUn pedone è stato investito e ucciso da un veicolo condotto da un cantante durante un giro in bicicletta in una strada di campagna.

Paolo Belli, cancellato il calendario del tour: cosa succede dopo il tragico incidente in biciclettaIl calendario del Summer Tour 2026 della Big Band di Paolo Belli è stato rimosso dal profilo Instagram dell’artista.

Temi più discussi: Chi è Paolo Belli: dai ‘Ladri di biciclette’ a Ballando con le stelle, la moglie e il figlio adottivo. Sotto choc dopo l’incidente mortale; Paolo Belli e l'amore per la moglie (e suo primo amore) Deanna e per il figlio Vladik; Paolo Belli coinvolto in un incidente, morto il pedone investito in bici. Il cantante lo soccorre e finisce in ospedale sotto choc: Andava piano; Paolo Belli, chi è: dalla povertà all’adozione del figlio, la malattia della moglie, la Big Band e Ballando.

paolo belli paolo belli è sottoPaolo Belli e l'accusa di omicidio stradale, le ultime newsPaolo Belli è stato accusato di omicidio stradale dopo l'incidente in cui ha ucciso un uomo, scopriamo cosa è emerso dalle indagini. notizie.it

paolo belli paolo belli è sottoPaolo Belli coinvolto in un tragico incidente in bici: è morto il 41enne che aveva investito. Il cantante sotto chocRicoverato in condizioni gravissime all’ospedale Maggiore di Parma, Alessandro Magnani non è sopravvissuto alle ferite. Il musicista ha riportato soltanto ferite lievi, ma è rimasto profondamente colp ... vanityfair.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web