Pedone travolto e ucciso da Paolo Belli | le parole sotto choc del cantante

Un pedone è stato investito e ucciso da un veicolo condotto da un cantante durante un giro in bicicletta in una strada di campagna. L’incidente è avvenuto in una giornata di luglio, in condizioni di caldo. La tragedia ha sconvolto la zona della Bassa Reggiana. Il cantante ha rilasciato alcune parole, rimasto sotto shock per quanto accaduto.

Un giro in bicicletta, il caldo di luglio, una strada di campagna. Poi, in pochi istanti, tutto cambia e resta soltanto il silenzio di una tragedia che ha sconvolto la Bassa Reggiana. Paolo Belli, davanti a quanto accaduto, avrebbe continuato a ripetere una sola domanda, con la voce spezzata. Il cantante e volto amatissimo della televisione è rimasto coinvolto in un drammatico incidente nei pressi di Carpi. Secondo le prime ricostruzioni, mentre pedalava lungo una strada della zona, avrebbe investito un pedone. Per quell’uomo, Alessandro Magnani, non c’è stato purtroppo nulla da fare. Le parole che emergono dalle prime ore dopo l’incidente raccontano lo sgomento di Paolo Belli. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Paolo Belli in bici investe un pedone che muore dopo un giorno di agonia

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