Il calendario del Summer Tour 2026 della Big Band di Paolo Belli è stato rimosso dal profilo Instagram dell’artista. La locandina con le tappe programmate, che prevedevano esibizioni fino a metà settembre tra piazze, feste di paese ed eventi privati, non è più visibile. La cancellazione del tour avviene dopo un incidente in bicicletta che ha coinvolto Belli. Non sono state fornite comunicazioni ufficiali sui motivi della rimozione o eventuali ripercussioni.

Da qualche giorno, sul profilo Instagram di Paolo Belli manca qualcosa. È sparita la locandina che annunciava il Summer Tour 2026 della sua Big Band, con l’elenco delle tappe che avrebbero dovuto accompagnare l’artista emiliano fino a metà settembre tra piazze, feste di paese ed eventi privati. Nessun aggiornamento sulla vicenda, ma solo una novità che riguarda i contenuti del suo profilo ufficiale a dieci giorni esatti dal tragico incidente in bicicletta che il cantante ha vissuto in prima persona, e che è costato la vita a un uomo di 41 anni. Un silenzio che, più di qualunque dichiarazione che di certo non arriverà date le circostanze, sembra raccontare lo stato d’animo di un artista profondamente toccato da quanto accaduto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Paolo Belli, cancellato il calendario del tour: cosa succede dopo il tragico incidente in bicicletta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Paolo Belli, tragico incidente in bicicletta: morto il pedone investitoUn incidente in bicicletta nelle campagne della Bassa Reggiana ha provocato la morte di un pedone.

Paolo Belli, cosa succede con Ballando dopo l’incidente: arriva la decisione clamorosa di Milly CarlucciPaolo Belli non farà parte del cast di Ballando con le stelle nella prossima edizione, prevista per il 2026.

Temi più discussi: Paolo Belli, sparisce da Instagram il calendario del tour: possibile la cancellazione, incerte tutte le date; Paolo Belli, chi è: l'incidente in bici, l'infanzia in povertà, la moglie Deanna, l'adozione del figlio e la vittoria a Ballando con le...; Ha travolto in bici un pedone, Paolo Belli è indagato per omicidio stradale: il cantante è sotto shock; Paolo Belli investe un pedone con la bici: morto il 41enne Alessandro Magnani.

Paolo Belli, sparisce da Instagram il calendario del tour: possibile la cancellazione, incerte tutte le dateSparito da Instagram il post con le date del Summer Tour di Paolo Belli. Potrebbe essere un segnale di cancellazione dopo l’incidente in bici in cui è rimasto coinvolto e che ha visto la tragica morte ... fanpage.it

Paolo Belli via da Ballando con le stelle? Arriva la decisione di Milly CarlucciBallando con le stelle: Belli pare non sia stato confermato come inviato della sala delle stelle Oggi Gabriele Parpiglia nella sua newsletter ha posto le ... lanostratv.it