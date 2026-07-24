Paolo Belli distrutto dopo l’incidente mortale | sparito il tour da Instagram e le date cancellate ecco cosa sta succedendo

Paolo Belli ha cancellato tutte le date del suo tour e rimosso i post dal profilo Instagram. L'artista non ha pubblicato aggiornamenti da dieci giorni. Non sono state annunciate nuove date né comunicazioni ufficiali sulla sua condizione. La sua presenza sui social è scomparsa e il silenzio si protrae.

Il silenzio, a volte, dice più di mille parole. E quello che avvolge Paolo Belli da dieci giorni è assordante. Dal profilo Instagram dell’artista emiliano è scomparsa la locandina arancione del Summer Tour 2026 della sua Big Band: quelle date che avrebbero dovuto accompagnarlo fino a metà settembre tra piazze, feste di paese ed eventi privati non ci sono più. Cancellate. Rimosse senza spiegazioni, senza un post, senza nemmeno un accenno. Una sparizione silenziosa che racconta, meglio di qualunque comunicato ufficiale, lo stato d’animo di un uomo profondamente segnato da una tragedia. Lunedì 13 luglio 2026, verso mezzogiorno, la vita di Paolo Belli è cambiata per sempre. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Paolo Belli distrutto dopo la tragedia: chi era il 41enne che ha perso la vita: le sue parole..

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