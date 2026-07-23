Paolo Belli sparisce da Instagram il calendario del tour | possibile la cancellazione incerte tutte le date
Il calendario del Summer Tour di Paolo Belli è scomparso da Instagram, senza aggiornamenti o comunicazioni ufficiali. Dopo l’incidente in bicicletta in cui è rimasto coinvolto, che ha causato la morte di una persona, non ci sono state conferme o spiegazioni. Le date previste non sono più visibili sulla piattaforma. La cancellazione del post ha attirato l’attenzione senza ulteriori dettagli o dichiarazioni.
Sparito da Instagram il post con le date del Summer Tour di Paolo Belli. Potrebbe essere un segnale di cancellazione dopo l'incidente in bici in cui è rimasto coinvolto e che ha visto la tragica morte di Alessandro Magnani. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su Instagram.
Notizie e thread social correlati
Calendario scolastico 2026/27: tutte le date Regione per Regione (aggiornate le date del Veneto). PDF e mappa interattivaPer l’anno scolastico 2026/27, molte Regioni hanno approvato o annunciato il calendario delle lezioni, con l’avvio delle attività tra il 7 e il 17...
Anna Pepe in Tour 2026: tutte le date del Million Dollar Babe Tour e dove acquistare i bigliettiAnna Pepe ha annunciato il suo nuovo tour nei palasport italiani, chiamato Million Dollar Babe Tour 2026.
Si parla di: Paolo Belli travolge un pedone con la sua bici: Alessandro Magnani muore a 41 anni. Il cantante sotto choc.
Paolo Belli fuori da Ballando con le stelle 2026: Scelta fatta, incidente non c’entra | Spunta vero motivoPaolo Belli fuori da Ballando con le stelle 2026: Scelta fatta, incidente non c'entra Spunta vero motivo: scoop bomba sulla prossima edizione ... ilsussidiario.net
Paolo Belli, sparisce da Instagram il calendario del tour: possibile la cancellazione, incerte tutte le dateIl post c'era, con la locandina arancione e l'elenco fitto delle tappe fino a settembre. Ora non c'è più. Dal profilo Instagram di Paolo Belli è stato rimosso l'annuncio del Summer Tour 2026 della sua ... fanpage.it