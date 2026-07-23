Paolo Belli sparisce da Instagram il calendario del tour | possibile la cancellazione incerte tutte le date

Notizia in breve

Il calendario del Summer Tour di Paolo Belli è scomparso da Instagram, senza aggiornamenti o comunicazioni ufficiali. Dopo l’incidente in bicicletta in cui è rimasto coinvolto, che ha causato la morte di una persona, non ci sono state conferme o spiegazioni. Le date previste non sono più visibili sulla piattaforma. La cancellazione del post ha attirato l’attenzione senza ulteriori dettagli o dichiarazioni.