Paolo Belli sparisce da Instagram il calendario del tour | possibile la cancellazione incerte tutte le date

Da fanpage.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il calendario del Summer Tour di Paolo Belli è scomparso da Instagram, senza aggiornamenti o comunicazioni ufficiali. Dopo l’incidente in bicicletta in cui è rimasto coinvolto, che ha causato la morte di una persona, non ci sono state conferme o spiegazioni. Le date previste non sono più visibili sulla piattaforma. La cancellazione del post ha attirato l’attenzione senza ulteriori dettagli o dichiarazioni.

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Sparito da Instagram il post con le date del Summer Tour di Paolo Belli. Potrebbe essere un segnale di cancellazione dopo l'incidente in bici in cui è rimasto coinvolto e che ha visto la tragica morte di Alessandro Magnani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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