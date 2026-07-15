Paolo Belli tragico incidente in bicicletta | morto il pedone investito

Un incidente in bicicletta nelle campagne della Bassa Reggiana ha provocato la morte di un pedone. La vittima è stata investita mentre si trovava sulla strada e non è sopravvissuta alle ferite riportate. L'incidente è avvenuto durante un'uscita in bicicletta di un noto cantante e volto televisivo italiano. Le autorità stanno procedendo con le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Quella che doveva essere una tranquilla uscita in bicicletta si è trasformata in una tragedia destinata a lasciare un segno profondo. Paolo Belli, amatissimo cantante e volto storico della televisione italiana, è rimasto coinvolto in un drammatico incidente avvenuto nelle campagne della Bassa Reggiana. A perdere la vita è stato Alessandro Magnani, 41 anni, morto il giorno successivo all’impatto dopo un ricovero in condizioni disperate all’ospedale Maggiore di Parma. Una vicenda che ha sconvolto non solo la comunità locale, ma anche il mondo dello spettacolo, dove Belli è conosciuto per il suo carattere solare e per la grande passione per il ciclismo. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Paolo Belli coinvolto in un tragico incidente, è morto un uomo di 41 anni: ecco cosa rischia

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