Paolo Belli non farà parte del cast di Ballando con le stelle nella prossima edizione, prevista per il 2026. La decisione è stata comunicata da Gabriele Parpiglia e rappresenta un cambiamento significativo per il programma condotto da Milly Carlucci. Belli, uno dei volti storici del programma, non sarà presente nella prossima stagione, secondo le indiscrezioni circolate. La scelta sembra essere legata a motivazioni legate alla programmazione futura del show.

Personaggi Tv. Paolo Belli non sarebbe previsto nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle. L’indiscrezione, diffusa dal giornalista Gabriele Parpiglia, riguarda la stagione 2026 del programma di Rai Uno condotto da Milly Carlucci e segna un cambiamento rilevante per uno dei volti più legati alla trasmissione. Secondo quanto riportato, il musicista non rientrerebbe al momento nei piani del format. La scelta, tuttavia, non sarebbe collegata al recente incidente stradale in bicicletta nel quale è rimasto coinvolto e che ha portato alla morte di Alessandro Magnani, 41 anni. Paolo Belli assente da Ballando con le stelle 2026. La presenza di Paolo Belli a Ballando con le stelle ha rappresentato per anni un elemento stabile della trasmissione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Paolo Belli, cosa succede con Ballando dopo l’incidente: arriva la decisione clamorosa di Milly Carlucci

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