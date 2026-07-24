Paolo Belli ha rimosso tutte le pubblicazioni dal suo profilo social, incluso il Summer Tour, dopo l’incidente che ha causato la morte di una persona. L’artista ha scritto di essere sotto choc, senza ulteriori commenti pubblici. Le autorità continuano a indagare sulla dinamica dell’incidente, mentre lui non ha fatto apparizioni pubbliche né sui social né in eventi ufficiali.

Dopo la tragedia costata la vita ad Alessandro Magnani,Paolo Belli avrebbe sospeso ogni attività pubblica. Intanto proseguono le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente Il silenzio diPaolo Bellipassa anche dai social. A pochi giorni daltragico incidente in biciclettain cui ha perso la vita il 41enneAlessandro Magnani, dal profilo Instagram del cantante è scomparso il post con tutte le date delSummer Tour 2026. Un gesto che, pur senza alcun annuncio ufficiale, lascia intendere una possibile sospensione dell’attività live prevista per i prossimi mesi. A descrivere lo stato d’animo dell’artista sono le persone a lui vicine. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Paolo Belli cancella il Summer Tour dai social dopo l’incidente mortale: “È sotto choc”

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