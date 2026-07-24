Paola Turci | fuori oggi il brano Manchi

Oggi è uscito il nuovo brano di Paola Turci intitolato “Manchi”. Si tratta di una canzone inclusa nel suo album di inediti intitolato “Amore a...”. La pubblicazione è stata annunciata tramite i canali ufficiali dell’artista. Il brano rappresenta un ulteriore passo nel percorso musicale di Turci, nota per la sua voce intensa e riconoscibile.

PAOLA TURCI UNA DELLE VOCI PIÙ INTENSE DELLA MUSICA ITALIANA FUORI OGGI IL BRANO “MANCHI” UN NUOVO TASSELLO DELL’ALBUM DI INEDITI “AMORE A DISMISURA” IN USCITA IL 2 OTTOBRE Paola Turci continua a ritrovare la sua voce tra le sfaccettature dell’amore e delle sue contraddizioni: un nuovo brano, “Manchi”, è disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali. L’inedito arriva dopo il primo singolo “Vita Mia”, una canzone che ha segnato l’inizio di una nuova fase, tra fragilità, consapevolezza e desiderio di rinascita. Ma “Manchi” occupa un posto speciale all’interno di “Amore a dismisura” – il nuovo album in uscita venerdì 2 ottobre per BMG, a sette anni dall’ultimo progetto discografico: è la scelta di condividere con il pubblico uno dei brani più intimi e significativi del progetto prima dell’arrivo del prossimo singolo ufficiale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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“Manchi”, dal 24 luglio il nuovo singolo di Paola TurciDa venerdì 24 luglio è disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Paola Turci intitolato “Manchi”.

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