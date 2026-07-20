Il 24 luglio è uscito il nuovo brano di Paola Turci intitolato “Manchi”. La cantante ha pubblicato questa canzone come parte del suo album di inediti “Amore a...”. La canzone si aggiunge alle altre tracce del disco, arricchendo la sua discografia. La notizia è stata comunicata tramite gli canali ufficiali e i servizi di streaming musicale.

PAOLA TURCI UNA DELLE VOCI PIÙ INTENSE DELLA MUSICA ITALIANA ESCE VENERDÌ 24 LUGLIO “MANCHI” UN NUOVO TASSELLO DELL’ALBUM DI INEDITI “AMORE A DISMISURA” IN USCITA IL 2 OTTOBRE Paola Turci continua a ritrovare la sua voce tra le sfaccettature dell’amore e delle sue contraddizioni: un nuovo brano, “Manchi”, sarà disponibile da venerdì 24 luglio su tutte le piattaforme digitali. L’inedito arriva dopo il primo singolo “Vita Mia”, una canzone che ha segnato l’inizio di una nuova fase, tra fragilità, consapevolezza e desiderio di rinascita. Ma “Manchi” occupa un posto speciale all’interno di “Amore a dismisura” – il nuovo album in uscita... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Paola Turci, il 24 luglio esce il nuovo brano “Manchi”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Paola Turci torna con Vita Mia: il nuovo brano della rinascitaPaola Turci è tornata con il singolo Vita Mia, il suo primo inedito dopo tre anni.

Leggi anche: “Vita Mia”, il nuovo singolo di Paola Turci

Temi più discussi: Al via l'ottava edizione della Settimana del Cervino. Tra gli ospiti anche Paola Turci e Paolo Rossi; Vic e Marisa | Ospite Paola Turci; Torna la settimana del Cervino, Paola Turci e Paolo Rossi tra gli ospiti; Tempo di Macerata Opera Festival. Dal Nabucco ai Carmina Burana.

Paola Turci, dal 24 luglio il singolo ManchiPaola Turci pubblica il 24 luglio sulle piattaforme digitali il nuovo brano Manchi. L'inedito arriva dopo il primo singolo Vita Mia, una canzone che ha segnato l'inizio di una nuova fase, tra fragilit ... ansa.it

Paola Turci, il 24 luglio esce il nuovo brano ManchiPAOLA TURCI UNA DELLE VOCI PIÙ INTENSE DELLA MUSICA ITALIANA ESCE VENERDÌ 24 LUGLIO MANCHI UN NUOVO TASSELLO DELL’ALBUM DI INEDITI AMORE A ... romadailynews.it