Da venerdì 24 luglio è disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Paola Turci intitolato “Manchi”. La cantante italiana affronta nel brano le complessità dell’amore e le sue contraddizioni, ritrovando la propria voce attraverso le sfumature emotive del pezzo. La canzone segue una lunga attesa e anticipazioni sui social media, senza ulteriori dettagli sul contenuto o sulla produzione.

MILANO – Paola Turci continua a ritrovare la sua voce tra le sfaccettature dell’amore e delle sue contraddizioni: un nuovo brano, “Manchi”, sarà disponibile da venerdì 24 luglio su tutte le piattaforme digitali. L’inedito arriva dopo il primo singolo “Vita Mia”, una canzone che ha segnato l’inizio di una nuova fase, tra fragilità, consapevolezza e desiderio di rinascita. Ma “Manchi” occupa un posto speciale all’interno di “Amore a dismisura” – il nuovo album in uscita venerdì 2 ottobre per BMG, a sette anni dall’ultimo progetto discografico: è la scelta di condividere con il pubblico uno dei brani più intimi e significativi del progetto prima dell’arrivo del prossimo singolo ufficiale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Manchi”, dal 24 luglio il nuovo singolo di Paola Turci

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Serena Brancale, Levante, DELIA - AL MIO PAESE (Official Video)

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