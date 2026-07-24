Pallanuoto World Cup | Cina ko 11-10 Setterosa con Olanda per il 5° posto

Notizia in breve

La squadra italiana di pallanuoto ha battuto la Cina 11-10 e si è qualificata per la partita per il quinto posto alla World Cup. La gara si è decisa grazie a una rete di Sofia Giustini in superiorità numerica. L’avversaria sarà l’Olanda, campione europeo in carica, e la partita si giocherà domenica alle 13.