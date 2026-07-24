Pallanuoto World Cup | Cina ko 11-10 Setterosa con Olanda per il 5° posto
La squadra italiana di pallanuoto ha battuto la Cina 11-10 e si è qualificata per la partita per il quinto posto alla World Cup. La gara si è decisa grazie a una rete di Sofia Giustini in superiorità numerica. L’avversaria sarà l’Olanda, campione europeo in carica, e la partita si giocherà domenica alle 13.
Una rete di Sofia Giustini in superiorità numerica regala all'Italia la finale per il quinto posto che le azzurre giocheranno contro le bicampionesse europee dell'Olanda domenica alle 13.15 locali, quando in Italia saranno le 05.15 del mattino. Nella prima semfinale al Sopac (Sydney Olympic Park Aquatic Centre), le azzurre conducono per due tempi anche di cinque reti (4-9), ma poi consentono il rientro delle asiatiche fino al 9-9., Piccolo riscatto contro le cinesi allenate dall'olimpionico spagnolo Oca, che le aveva battute 16-11 la scorsa settimana al torneo di Shanghai. Nel finale la rete della 7 ligure regala il primo successo nelle finali di World Cup alle azzurre, che giocheranno una finale del quinto posto proprio contro le Oranje che hanno sconfitto 16-15 l'Ungheria ai rigori. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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