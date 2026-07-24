Pallanuoto femminile il Setterosa piega la Cina e giocherà per il 5° posto in World Cup

Notizia in breve

In Australia, il Setterosa ha vinto la semifinale contro la Cina con il punteggio di 11-10, qualificandosi per il match per il quinto posto nella World Cup 2026 di pallanuoto femminile. La partita si è svolta a Sydney e ha visto le italiane superare le avversarie nel confronto che ha deciso l'accesso alla finale per il quinto e sesto posto. La sfida si disputerà domani alle 5 ora locale.