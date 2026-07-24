Pallanuoto femminile il Setterosa piega la Cina e giocherà per il 5° posto in World Cup
In Australia, il Setterosa ha vinto la semifinale contro la Cina con il punteggio di 11-10, qualificandosi per il match per il quinto posto nella World Cup 2026 di pallanuoto femminile. La partita si è svolta a Sydney e ha visto le italiane superare le avversarie nel confronto che ha deciso l'accesso alla finale per il quinto e sesto posto. La sfida si disputerà domani alle 5 ora locale.
A Sydney, in Australia, l’Italia lotterà per il quinto posto nella World Cup 2026 di pallanuoto femminile: il Setterosa, relegato nel tabellone dal 5° all’8° posto, supera in semifinale la Cina per 11-10 e domani, alle ore 5.15 italiane, affronterà i Paesi Bassi nella finale per la quinta piazza. Nel primo quarto l’Italia va subito in vantaggio con Giustini, poi le cinesi trovano due reti di fila e passano a condurre, ma la doppietta di Bettini restituisce il vantaggio alle azzurre. Il gol di Gant chiude il primo quarto sul 4-2 per il Setterosa. Nella seconda frazione la Cina accorcia, ma Cocchiere restituisce il +2 all’Italia. Le asiatiche tornano a -1, poi però le reti di Gagliardi, Bettini e Bianconi regalano il massimo vantaggio al Setterosa, che arriva a metà gara a +4 sulle avversarie, sullo score di 8-4. 🔗 Leggi su Oasport.it
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