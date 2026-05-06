LIVE Italia-USA 2-10 World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | in difficoltà il Setterosa!
Nella partita di pallanuoto femminile valida per la Coppa del Mondo del 2026, l’Italia si trova in svantaggio contro gli Stati Uniti con un punteggio di 2-10. Alle 3.47, una giocatrice statunitense ha trasformato un rigore, portando la squadra a due reti. A circa mezz’ora dall’inizio, l’Italia ha tentato di reagire con un tentativo di Bianconi, ancora respinto dalla difesa avversaria.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.47? Gol di Stryker su rigore, Italia-USA 2-10. 4.06? Bianconi ancora un tiro respinto. 5.08? Gol di Fattal che beffa Sesena, Italia-USA 2-9. 5.31? Tentativo di Leone respinto dal portiere. 5.56? Gol di Ausmus, rete in superiorità numerica, Italia-USA 2-8. 7.35? Gol di Sekulic, rete dai sei metri, Italia-USA 2-7. 7.59? Inizia il terzo quarto, palla agli USA. Finisce il secondo quarto, Italia-USA 2-6. 1.15? Gol di Roemer che trova il corridoio giusto, Italia-Usa 2-6. 2.20? Challenge americano perso, continua il match. 3.10? Bianconi ci prova, ma il tiro viene respinto. 5.25? Goooooooooooool, Bettini, si sveglia il Setterosa, Italia-USA 2-5.🔗 Leggi su Oasport.it
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