Pallanuoto femminile l’Italia batte la Cina | ora battaglia per il quinto posto in World Cup

L’Italia ha battuto la Cina nella pallanuoto femminile a Sydney, qualificandosi per la lotta al quinto posto nella Coppa del Mondo 2026. La partita si è conclusa con una vittoria per l’Italia, che ora si prepara a disputare la gara per il quinto posto. La competizione si svolge nell’ambito della World Cup 2026, con le squadre femminili impegnate nella fase finale.

L’Italia della pallanuoto scrive un’altra pagina di storia: Cina ko, ora si lotta per il quinto posto in Coppa del Mondo A Sydney, il Setterosa scrive una pagina di orgoglio nella World Cup 2026 di pallanuoto femminile. Nella semifinale del tabellone per i piazzamenti, le azzurre guidate da Maurizio Mirarchi hanno piegato la Cina per 11-10, conquistando il diritto di giocare la finale per il quinto posto. Domani, alle ore 5.15 italiane, l’Italia sfiderà i Paesi Bassi con l’obiettivo di chiudere al meglio un torneo complesso. La partita è stata un vero thriller emotivo. Nel primo quarto, il Setterosa ha dettato il ritmo: dopo l’iniziale vantaggio di Giustini, la doppietta di Bettini e la rete di Gant hanno fissato il punteggio sul 4-2. 🔗 Leggi su Sportface.it

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