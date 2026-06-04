Nel pomeriggio di Canale 5 arriva una nuova soap turca intitolata Tutto per la Mia Famiglia. La produzione è pronta a trasmettere la serie, che si aggiunge alle altre già programmate sulla rete. La fiction sarà in onda durante l’estate e oltre, con episodi che promettono di intrattenere i telespettatori nei prossimi mesi. La trasmissione si inserisce nel palinsesto della rete, ampliando l’offerta di produzioni straniere.

Pensavate che le dizi in onda su Canale 5 fossero troppe? E invece no, perché sulla rete ammiraglia Mediaset sta per debuttare anche Tutto per la Mia Famiglia, la nuova soap turca pronta ad intrattenere i telespettatori per tutta l’estate e oltre. Karde?lerim (il titolo originale della produzione, che tradotto in italiano significa “I miei fratelli”) segue le vicende di Kadir (Halit Özgür Sar?), Ömer (Yi?it Koçak), Asiye (Su Burcu Yazg? Co?kun) ed Emel Eren (Aylin Akp?nar), costretti a rivedere tutte le loro esigenze, per costruirsi una nuova vita, appena perdono i genitori, Hatice (Güzin Alkan) e Veli (Cengiz Tangör), a causa di circostanze sfortunate. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Tutto per la Mia Famiglia, l’ennesima turcata in arrivo nel pomeriggio di Canale 5

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L’Erede, la nuova ‘turcata’ di Canale 5Nelle prossime settimane, Canale 5 introdurrà in prime time una nuova produzione turca intitolata L’Erede.

“Ho perso la mia decisione”. Famiglia nel bosco, l’annuncio improvviso di mamma Catherine. E ora cambia tutto per tuttiUna famiglia residente in un'area boschiva ha annunciato pubblicamente di aver perso una decisione importante.

Temi più discussi: Note di regia di Tough Love - L’amore severo; 'Trofeo Bandini' a Kimi: Per la mia famiglia e il mio team; La mamma di Gianluca, il 22enne ucciso dalla pandilla a Milano: Ora ho paura per la mia famiglia. Chi sa qualcosa lo dica; Verissimo: Beatrice Valli: La mia famiglia, la mia vita Video.

Ferrari, Leclerc vede rosso. Rinnovo pluriennale: È la mia seconda famiglia, di tutto per tornare al vertice ift.tt/dj5zpVb x.com

Tutto per la mia famigliaTutto per la mia famiglia, scheda del film di Tom Shell, con Jennie Garth, Luca Bella e Alexandra LeMosle, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando, come e dove vedere il Film in ... comingsoon.it

Tutto per la mia famiglia su Canale 5: trama, protagonisti, curiosità e anticipazioni della serie turcaSu Canale 5 arriva la nuova soap turca Tutto per la mia famiglia che promette di fare compagnia al pubblico di Mediaset per lungo tempo Le serie turche continuano a ottenere grande successo anche in ... ultimenotizieflash.com