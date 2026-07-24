Palermo sequestrati 12 chili di cocaina | tre arresti per spaccio

La Squadra Mobile di Palermo ha sequestrato 12 chili di cocaina e arrestato tre persone nell’ambito di operazioni condotte il 13 luglio. I dettagli delle operazioni non sono stati specificati, ma si tratta di un intervento mirato contro lo spaccio di droga. La droga sequestrata rappresenta una quantità significativa, e gli arresti sono stati effettuati nell’ambito di queste attività investigative. La vicenda è stata resa nota dalle autorità locali.

Dodici chili di cocaina sequestrati e tre arresti per spaccio. È il bilancio di una serie di operazioni della Squadra Mobile di Palermo. Il 13 luglio gli agenti della Mobile sono intervenuti in viale Regione Siciliana, dove, a tarda ora, è stata notata una vettura sospetta che, di fronte all'alt della polizia, ha accelerato tentando di fuggire. Dopo un breve inseguimento la vettura ha terminato la corsa contro una barriera spartitraffico e i passeggeri sono fuggiti. All'interno i poliziotti hanno rinvenuto la cocaina in panetti e buste sottovuoto. L'arresto in corso Finocchiaro Aprile In un'altra operazione il 14 luglio un uomo di 41 anni, palermitano, era stato sottoposto a controllo, in corso Finocchiaro Aprile, ed è stato trovato in possesso di 86 dosi di cocaina e 78 di hashish. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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MAXI SEQUESTRO DI HASHISH DI 683 CHILI, ARRESTATO 44ENNE | 10/07/2026

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