Cocaina dalla Spagna alla Sicilia | sequestrati oltre 13 chili di droga tre arresti nel Catanese

Notizia in breve

La Polizia ha sequestrato oltre 13 chili di cocaina proveniente dalla Spagna e destinata alla Sicilia. L’operazione ha portato all’arresto di tre persone nel Catanese. Le forze dell’ordine hanno svolto controlli tra Barcellona, la Calabria e Messina, intercettando il traffico di droga. La droga era destinata al mercato locale e il blitz ha interrotto il trasferimento. Sono in corso ulteriori indagini per identificare altri soggetti coinvolti.