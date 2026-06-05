Cocaina dalla Spagna alla Sicilia | sequestrati oltre 13 chili di droga tre arresti nel Catanese

Da dayitalianews.com 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Polizia ha sequestrato oltre 13 chili di cocaina proveniente dalla Spagna e destinata alla Sicilia. L’operazione ha portato all’arresto di tre persone nel Catanese. Le forze dell’ordine hanno svolto controlli tra Barcellona, la Calabria e Messina, intercettando il traffico di droga. La droga era destinata al mercato locale e il blitz ha interrotto il trasferimento. Sono in corso ulteriori indagini per identificare altri soggetti coinvolti.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS L’operazione della Polizia tra Barcellona, Calabria e Messina. La Polizia di Stato ha arrestato nei giorni scorsi tre giovani originari di Lentini, un uomo di 37 anni, una donna di 23 anni e un ragazzo di 21 anni, con l’accusa di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti. Resta naturalmente valida la presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Catania e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lentini, che avevano raccolto informazioni su un presunto trasporto di un ingente quantitativo di cocaina dalla città di Barcellona, in Spagna, verso la Sicilia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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