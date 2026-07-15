Otto persone sono state arrestate e tre chili di hashish e cocaina sono stati sequestrati durante un’operazione dei Carabinieri nelle Cerbaie. Il blitz, terminato dopo circa due settimane di controlli, ha coinvolto circa 370 militari nei boschi della zona. Le operazioni sono state condotte con l’obiettivo di contrastare lo spaccio di droga nel territorio.

FUCECCHIO (FIRENZE) – Nuovo blitz dei Carabinieri nei boschi delle Cerbaie. Sono terminati, dopo circa due settimane, i controlli straordinari dei militari, finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel corso delle quali sono stati impiegati complessivamente circa 370 uomini. Nel corso dell’attività, sono state controllate 230 persone (di cui 94 stranieri), 95 veicoli ed effettuate oltre 14 perquisizioni personali e veicolari che hanno portato all’arresto di 8 persone per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e segnalate 6 persone quali assuntori di sostanze stupefacenti e ritirate 3 patenti di guida. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fucecchio, blitz antidroga alle Cerbaie: 8 arresti, sequestrati 3 chili di hashish e cocaina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Fucecchio, maxi operazione antidroga dei Carabinieri alle Cerbaie: arresti e sequestri per Droga

Notizie e thread social correlati

Blitz antidroga in zona lungomare. Sedici arresti e 20 chili sequestratiUn blitz antidroga ha portato all’arresto di sedici persone e al sequestro di circa venti chili di sostanze stupefacenti.

Leggi anche: Blitz antidroga in tutta Italia, 1.335 arresti e oltre 430 chili di stupefacenti sequestrati

Argomenti più discussi: Blitz nei boschi delle Cerbaie: spacciatori in fuga con droga e machete, scatta il divieto di dimora; Blitz notturno alle Cerbaie, due arresti per spaccio: sequestrati droga, soldi e un machete.

Fucecchio, blitz antidroga alle Cerbaie: 8 arresti, sequestrati 3 chili di hashish e cocainaNuovo blitz dei Carabinieri nei boschi delle Cerbaie. Sono terminati, dopo circa due settimane, i controlli straordinari dei militari, finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti n ... firenzepost.it

Blitz notturno alle Cerbaie, due arresti per spaccio: sequestrati droga, soldi e un macheteLe Cerbaie tornano al centro dei controlli antidroga. Un’operazione notturna dei carabinieri ha portato all’arresto di due giovani, sorpresi in un’area boschiva nei pressi della località Le Vedute, ne ... versiliatoday.it