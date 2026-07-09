Durante la sesta tappa del Tour de France 2026, Tadej Pogacar ha ottenuto il massimo punteggio, grazie a una scalata al Tourmalet molto impressionante. La sua performance è stata supportata anche dalla squadra nella prima parte della tappa. Vingegaard si è arreso durante la stessa tappa.

PAGELLE SESTA TAPPA TOUR DE FRANCE 2026. Tadej Pogacar, voto 10: la scalata al Tourmalet è impressionante, supportato anche nella prima parte dalla squadra. Ma se lì il distacco dei rivali era stato non esagerato, la discesa e il tratto finale verso Gavarnie-Gèdre fanno davvero paura. 2’38” su Vingegaard, 2’57” sugli altri, il Tour de France sembra essere già chiuso. Jonas Vingegaard, voto 7: aveva reagito bene all’attacco di Pogacar sul Tourmalet, riuscendo addirittura ad avvicinarsi in un primo momento. In vetta 30”, distacco da 9 in pagella avremmo detto, successivamente però arrivano altri 2? che chiudono la questione. Isaac del Toro, voto 8: è lui a lanciare Pogacar verso l’ennesima pagina di storia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pagelle Tour de France 2026: Tadej Pogacar un alieno, Vingegaard si arrende

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Tour de France 2026 Top 5 Favourites: Tadej Pogacar vs Jonas Vingegaard Again

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