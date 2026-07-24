pace fatta sul servizio di trasporto si chiude lo stato di agitazione

Lo stato di agitazione nel settore del trasporto pubblico si è concluso con un accordo che, pur non eliminando tutti i problemi, riduce alcune criticità. L’intesa prevede modifiche nelle condizioni lavorative e un miglioramento nei rapporti tra i dipendenti e l’azienda. Non sono stati annunciati ulteriori proteste né scioperi. La situazione rimane sotto monitoraggio per verificare l’effettiva implementazione delle modifiche concordate.

Massa-Carrara, 24 luglio 2026 – Un accordo che non azzera i problemi del servizio di trasporto pubblico ma ne riduce alcuni e, soprattutto, sembra impostare un cambio di passo nel rapporto tra lavoratori e azienda. E chiude uno stato di agitazione del personale di Autolinee Toscane durato mesi. La parola ’fine’ è stata scritta ieri mattina in Prefettura dove si è ufficialmente conclusa la procedura aperta dalle organizzazioni sindacali che da tempo denunciavano un’organizzazione del lavoro inadeguata e criticità nel servizio di trasporto pubblico che avevano raggiunto il livello massimo a gennaio con l’attivazione del T2. Il confronto... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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