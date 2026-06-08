Policlinico scatta lo stato di agitazione degli operatori del trasporto sanitario | Rispettare i contratti

Da palermotoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Scatta lo stato di agitazione tra gli operatori del trasporto sanitario del Policlinico "Paolo Giaccone". A denunciare una situazione definita ormai insostenibile sono i lavoratori impiegati nel servizio gestito dalla società Heart Life Croce Amica srl, che lamentano una serie di criticità legate. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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