Policlinico scatta lo stato di agitazione degli operatori del trasporto sanitario | Rispettare i contratti

Scatta lo stato di agitazione tra gli operatori del trasporto sanitario del Policlinico "Paolo Giaccone". A denunciare una situazione definita ormai insostenibile sono i lavoratori impiegati nel servizio gestito dalla società Heart Life Croce Amica srl, che lamentano una serie di criticità legate. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Polizia locale, scatta lo stato di agitazione contro «il silenzio del Comune»La polizia locale di Verona ha proclamato lo stato di agitazione contro il Comune, a causa del silenzio delle amministrazione sulle questioni interne.

Traffico di droga e peculato sanitario: cinque condanne e tre assoluzioni nel processo su operatori del 118 e del PoliclinicoCinque persone sono state condannate e tre assolte in un processo che ha riguardato operatori del 118 e del Policlinico.

Si parla di: Belen Rodriguez dopo il ricovero: come sta la showgirl, scatti sui social con Luna Marì e la vicinanza di Stefano De Martino; Rino Gaetano, il cantante muore quando il cielo era sempre più blu. Era il 2 giugno 1981.

''E’ corso subito da lei'': Stefano De Martino accanto a Belen Rodriguez in ospedale, ora la showgirl sarebbe stata dimessa''E’ corso subito da lei'': Stefano De Martino accanto a Belen Rodriguez in ospedale, ora la showgirl sarebbe stata dimessa ... gossip.it