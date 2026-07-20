Giffoni Film Festival la Corte dei Conti | non c' è stato danno erariale sul servizio di trasporto di ospiti e giurati

Notizia in breve

La Corte dei Conti ha dichiarato infondata la richiesta di danno erariale relativa al servizio di trasporto degli ospiti e dei giurati del Giffoni Film Festival. La sentenza si basa su una valutazione che ha escluso responsabilità o irregolarità nei pagamenti e nelle modalità di gestione delle spese di trasporto. La decisione è stata comunicata dalla sezione giurisdizionale della Corte, che ha concluso che non ci sono elementi per ritenere che siano stati causati danni alle finanze pubbliche.