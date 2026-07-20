Giffoni Film Festival la Corte dei Conti | non c' è stato danno erariale sul servizio di trasporto di ospiti e giurati
La Corte dei Conti ha dichiarato infondata la richiesta di danno erariale relativa al servizio di trasporto degli ospiti e dei giurati del Giffoni Film Festival. La sentenza si basa su una valutazione che ha escluso responsabilità o irregolarità nei pagamenti e nelle modalità di gestione delle spese di trasporto. La decisione è stata comunicata dalla sezione giurisdizionale della Corte, che ha concluso che non ci sono elementi per ritenere che siano stati causati danni alle finanze pubbliche.
«Totale infondatezza della domanda attorea». È un passaggio della sentenza con la quale la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Campania ha respinto la richiesta della Procura della Corte dei Conti di condannare Pietro Rinaldi, Vincenzo Barletta, Claudio Gubitosi, Maria Pia Montuori, rispettivamente presidente, RUP, direttore e fondatore, responsabile della logistica dell’Ente Autonomo “Giffoni Experience”, organizzatore del Giffoni Film Festival, a risarcire un danno erariale di 468.908 euro. Quest’ultimo – secondo la tesi della Procura che non ha retto al vaglio del giudizio – sarebbe stato arrecato attraverso un uso improprio delle risorse pubbliche, prevalentemente quelle del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, erogate a Giffoni Experience. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it
Giffoni Film Festival, danno erariale da 480mila euro
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