Gli Stati Uniti stanno affrontando una riduzione delle scorte di missili Patriot e adottano misure multiple per gestire la situazione. Le iniziative includono strategie di approvvigionamento sia per aumentare le forniture future sia per riutilizzare risorse esistenti. La pianificazione coinvolge anche il potenziamento delle capacità di produzione e il ricorso a soluzioni alternative per mantenere la disponibilità di questi sistemi di difesa aerea.

Negli Stati Uniti la pressione sulle scorte di missili Patriot continua a farsi sentire, e per far fornte alla carenza ci si muove in più direzioni, sia guardando in avanti che tornando indietro. Dopo oltre trent’anni, l’US Army ha infatti deciso di acquistare nuovamente missili Pac-2 nella versione più aggiornata Gem-T, affiancandoli ai più sofisticati Pac-3. Parallelamente, Lockheed Martin ha presentato il nuovo intercettore Adapted Capability Effector (Ace), progettato per ridurre i costi e aumentare rapidamente i volumi produttivi. Le due iniziative rispondono alla stessa esigenza di garantire un numero sufficiente di intercettori in uno scenario segnato dal consumo accelerato di munizioni in Ucraina e Medio Oriente. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Pac-2 e Ace, la doppia mossa americana sui Patriot

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