Zelensky azzera il governo e licenzia la premier La mossa a sorpresa su Patriot Europa e guerra cambia gli equilibri
Il presidente ucraino ha annunciato un rimpasto di governo, licenziando la premier e azzerando l’intera squadra esecutiva. La decisione arriva dopo più di tre anni di conflitto con la Russia e coinvolge anche questioni legate a sistemi di difesa come il Patriot, oltre a possibili cambiamenti nelle relazioni con l’Europa. La mossa mira a ridefinire gli equilibri politici e diplomatici del paese.
Volodymyr Zelensky imprime una svolta radicale alla guida dell’Ucraina. Dopo oltre tre anni di guerra contro la Russia, il presidente annuncia un profondo rimpasto di governo, destinato a ridisegnare gli equilibri politici e diplomatici del Paese. Nel mirino finiscono il Consiglio dei ministri, i vertici delle forze dell’ordine e l’intera macchina dello Stato, chiamata ad affrontare una fase considerata decisiva del conflitto. La novità più clamorosa riguarda la premier Yulia Svyrydenko, che lascerà Palazzo del Governo. Non si tratta di un semplice avvicendamento: Zelensky parla apertamente di una “strategia politica aggiornata”, destinata a cambiare il modo in cui Kiev gestirà i rapporti con gli alleati occidentali, la difesa militare e il percorso verso l’Unione europea. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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Zelensky a Davos Europa evita di agire, ha bisogno di forze armate unite
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