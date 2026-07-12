zelensky azzera il governo e licenzia la premier la mossa a sorpresa su patriot europa e guerra cambia gli equilibri

Notizia in breve

Il presidente ucraino ha annunciato un rimpasto di governo, licenziando la premier e azzerando l’intera squadra esecutiva. La decisione arriva dopo più di tre anni di conflitto con la Russia e coinvolge anche questioni legate a sistemi di difesa come il Patriot, oltre a possibili cambiamenti nelle relazioni con l’Europa. La mossa mira a ridefinire gli equilibri politici e diplomatici del paese.