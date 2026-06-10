La Turchia ha avviato azioni militari sia in Libia che nello Stretto di Hormuz. In Libia, Ankara ha rafforzato la presenza militare e sostenuto ufficialmente il governo di Tripoli. Contestualmente, ha effettuato operazioni navali e aeree nell’area dello Stretto di Hormuz, nel tentativo di influenzare le rotte marittime strategiche. Queste mosse sembrano essere parte di una strategia più ampia, volta a consolidare la propria presenza nelle aree di interesse e a contrastare altre potenze regionali e internazionali.

Quali sono i piani turchi in Libia? Come si intrecciano le proiezioni di Ankara a Tripoli con la decisione di Turchia e Arabia Saudita di rilanciare la Ferrovia dell’Egira e, quindi, attraversare Siria e Giordania fino all’Arabia Saudita e all’Oman, collegando l’Europa al Medio Oriente? Il dossier energetico relativo alla crisi di Hormuz come potrà evolversi nel Mediterraneo, anche al fine di evitare l’influenza iraniana? Sono alcuni interrogativi che vanno posti alla luce dell’attivismo di Ankara che si mescola con le esigenze dei Paesi limitrofi, Italia in primis, in quella fascia di Paesi che va da Gibilterra al Bosforo. Punto di partenza, situazione in Libia, con la pianificazione tra Tripoli e Tobruk. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Libia e Hormuz, la doppia mossa di Erdogan per rovesciare il tavolo

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