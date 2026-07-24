Uno studio ha evidenziato un possibile legame tra l’uso di Ozempic, Wegovy, Mounjaro e Zepbound e la perdita dei capelli. I farmaci, che contengono semaglutide e tirzepatide, sono stati analizzati, mostrando un aumento del rischio relativo di questo effetto collaterale. Tuttavia, gli esperti precisano che il numero totale di casi riscontrati rimane basso. La ricerca si concentra sugli effetti di questi medicinali, senza indicare una relazione causale definitiva.

Tra questi medicinali ci sono semaglutide, commercializzato con nomi come Ozempic e Wegovy, e tirzepatide, venduto con i marchi Mounjaro e Zepbound. Gli esperti, però, sottolineano un aspetto importante: nonostante l’aumento del rischio relativo, il numero complessivo dei casi rimane basso. Il possibile effetto collaterale non dovrebbe quindi creare allarmismi, ma può aiutare medici e pazienti a valutare meglio ogni scelta terapeutica. La ricerca ha analizzato le cartelle cliniche elettroniche del sistema sanitario della Penn Medicine, confrontando il rischio di alopecia tra persone che avevano iniziato tre diverse categorie di farmaci: L’analisi ha riguardato pazienti trattati tra gennaio 2019 e settembre 2024. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Ozempic e Wegovy, lo studio: possibile legame con la perdita dei capelli

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