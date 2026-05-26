L’Agenzia europea per i medicinali ha approvato una versione orale del farmaco semaglutide, utilizzato per il trattamento dell’obesità. La nuova formulazione, chiamata anche Wegovy in compresse, rappresenta una novità rispetto alle precedenti somministrazioni tramite iniezione. La decisione si basa su studi clinici che hanno evidenziato la sua efficacia nel favorire la perdita di peso. Tra gli effetti collaterali segnalati ci sono nausea, vomito e disturbi gastrointestinali, che si verificano in alcuni pazienti.

L’ Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha dato parere positivo alla prima formulazione orale di semaglutide indicata specificamente per il trattamento dell’obesità. Se il via libera sarà confermato dalla Commissione europea, la compressa di Wegovy diventerà la prima terapia orale della classe dei GLP-1 approvata in Europa per la gestione cronica del peso corporeo. La semaglutide è già nota per l’impiego nelle formulazioni iniettabili utilizzate contro obesità e diabete di tipo 2. La nuova versione in compresse è destinata agli adulti con obesità (indice di massa corporea superiore a 30) oppure in sovrappeso (BMI superiore a 27) associato ad almeno una patologia correlata al peso, come diabete, ipertensione, dislipidemia, apnea ostruttiva del sonno o malattie cardiovascolari, sempre in associazione a dieta equilibrata e attività fisica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La perdita di peso è solo la punta dell’iceberg”: via libera in Europa alla semaglutide in compresse, ecco come funziona la nuova pillola Wegovy e quali gli effetti collaterali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Semaglutide e tirzepatide, più peso perso o effetti collaterali con specifiche varianti genetiche: lo studio USAUno studio condotto negli Stati Uniti ha analizzato come varianti genetiche specifiche influenzano la risposta a farmaci come semaglutide e...

Autorizzazione per l’estero? È solo la punta dell’iceberg: la nuova legge tedesca che limita libertà e dirittiUna recente legge in Germania ha scatenato una controversia che va oltre l’obbligo di ottenere un’autorizzazione dalla Bundeswehr per soggiorni...

Temi più discussi: Un mercato, un’Europa: la perdita di competitività dell’Ue; I benefici ambientali e climatici dell’economia circolare; Farmaci antiobesità: Ema raccomanda semaglutide orale per uso quotidiano; L'Italia cresce poco, invecchia molto e continua a scaricare sulle famiglie – e soprattutto sulle donne – il peso della cura.

Quali sarebbero state le possibili evoluzioni dell'esercito bizantino, della burocrazia e degli obiettivi se fossero rimasti più completi? Sarebbero stati più simili all'Europa occidentale (soprattutto all'Italia) o agli ottomani, ma cristianizzati? reddit

In Italia i giovani stanno abbandonando sempre più la libera professione. Secondo il X° Rapporto sulle libere professioni di Confprofessioni, nel 2014 il 65,3% dei professionisti italiani aveva meno di 50 anni; nel 2024 la quota è scesa al 55,2%, con una perdit x.com

ECO2026: nuovi dati sull’efficacia di semaglutide per perdita di peso, protezione cardiovascolare ed emicrania nelle donne in menopausaSono stati presentati oggi da Novo Nordisk all’European Congress on Obesity (ECO) 2026 nuovi dati che mostrano come semaglutide, ai dosaggi 2,4 mg e 7,2 mg, favorisce una perdita di peso significativa ... comunicati-stampa.net

Obesità e gestione a lungo termine della perdita di peso, novità dal congresso europeoLe persone affette da obesità provenienti da una terapia con incretine iniettabili alla massima dose hanno mantenuto la perdita di peso a lungo termine dopo il passaggio alle molecole orforglipron o a ... ansa.it