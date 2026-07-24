ottomila euro per aiutare sua figlia sventa la truffa dei finti carabinieri

Due persone sono state arrestate e rinviate a giudizio per aver tentato di truffare una donna usando la falsa identità di carabinieri. La coppia, campana, aveva cercato di convincere la vittima a consegnare ottomila euro sotto la minaccia di un intervento delle forze dell’ordine. I militari dell’Arma hanno smascherato la truffa e fermato i due soggetti, che ora devono comparire davanti a un giudice per rispondere di truffa aggravata in concorso.

Con la solita tecnica di spacciarsi stavano tentando di truffare una donna, ma i veri militari dell’Arma li avevano smascherati e arrestati. Per questo motivo lui e lei, entrambi campani, sono stati rinviati a giudizio e dovranno comparire davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere del reato di truffa aggravata in concorso. L’operazione era stata messa a segno dai carabinieri del Norm di Montegiorgio e di Monte San Pietrangeli, che avevano arrestato in flagranza di reato uno uomo di 40anni e una donna di 31, provenienti dall’area campana, che stavano perpetrando una truffa ai danni di una 60enne del posto. I due, intorno... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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She Accidentally Married the Untouchable Billionaire… Now He Cant Stop Loving Her

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