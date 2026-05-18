Commerciante sventa la truffa Contestano un pagamento Finti operatori Nexi denunciati

Un commerciante di Potenza Picena ha evitato una truffa messa in atto da due persone che si sono spacciate per incaricati di Nexi. I truffatori hanno contestato alla vittima un pagamento sospetto, con uno di loro che si è anche presentato come poliziotto della questura di Macerata. La vittima ha riconosciuto l’inganno e ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine. Gli agenti hanno poi identificato e denunciato i due falsi operatori, che avevano tentato di truffare il commerciante.

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Si spacciano per incaricati della Nexi (uno di loro pure per poliziotto della questura di Macerata), contestando alla vittima, un commerciante di Potenza Picena, un presunto pagamento sospetto. Ma lui non si è fidato e si è rivolto ai carabinieri. Al termine delle indagini sono stati denunciati per il reato di tentata truffa in concorso, due uomini residenti in Campania: un 56enne di Napoli, già noto alle forze dell’ordine, e un 22enne di Casalnuovo di Napoli, incensurato. Le indagini da parte dei carabinieri hanno preso il via dopo la denuncia presentata da un commerciante, che vive a Potenza Picena. I carabinieri hanno ricostruito il modus operandi dei due che, agendo in concorso tra loro e attraverso contatti telefonici, hanno messo in atto una complessa manovra fraudolenta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Commerciante sventa la truffa. Contestano un pagamento. Finti operatori Nexi denunciati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Truffa via SMS: finti operatori rubano 23mila euro a una donnaDue uomini, un residente in provincia di Taranto e uno dell’area agrigentina, sono stati denunciati dai Carabinieri della stazione di Poggio Renatico... Truffa da 1,5 milioni di euro: finti operatori bancari svuotavano i conti delle vittimeTruffavano ignari cittadini spacciandosi per operatori bancari, poi una volta fatti cadere nel raggiro gli svuotavano i conti correnti. Commerciante sventa la truffa. Contestano un pagamento. Finti operatori Nexi denunciatiPotenza Picena, la vittima si è insospettita dopo le richieste di eseguire con urgenza un bonifico su un conto corrente. L’uomo si è rivolto ai carabinieri. Identificati i responsabili. ilrestodelcarlino.it Tentata truffa in un negozio di via Schiapparelli a Cuneo: decisivo l’intervento di una guardia giurata fuori servizioDue persone fermate e identificate dalla Polizia di Stato. La titolare dell’attività invita i commercianti a mantenere alta l’attenzione ... targatocn.it