Finti carabinieri e voci clonate con intelligenza artificiale | la maxi truffa da 900mila euro che svuotava i conti dei romani

Tra novembre 2025 e maggio 2026, un gruppo di truffatori ha sottratto circa 900mila euro dai conti di cittadini romani. Gli autori hanno utilizzato false telefonate di finti carabinieri e voci clonate tramite intelligenza artificiale. Le truffe prevedevano contratti falsi, numeri camuffati e pressioni psicologiche per convincere le vittime a cedere i propri dati o denaro. Le operazioni si sono svolte principalmente online.

Falsi contratti, numeri camuffati, pressione psicologica. Truffe online che si sono snodate tra novembre del 2025 e il mese di maggio di quest'anno. Trentanove i casi accertati, tra frodi consumati e tentate. Recuperata parte della refurtiva - composta da oro, gioielli, denaro contante - per un. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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