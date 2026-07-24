Otto anni dopo il ricordo di Mattia vive nel Carpe Diem Festival

Rovetta. Domani, sabato 25 luglio, il parco comunale di San Lorenzo opsiterà la nuova edizione del Carpe Diem Festival, la manifestazione nata per ricordare Mattia Bevilacqua, il giovane morto a soli 18 anni il 29 luglio 2018, due giorni dopo un incidente in moto. Da allora, ogni estate, gli amici e l’Asd San Lorenzo rinnovano una promessa: mantenere viva la memoria di Mattia attraverso ciò che amava di più, il calcio e la musica rap. Il nome del festival non è casuale: carpe diem, cogliere l’attimo, un’espressione che il ragazzo pochi giorni prima dell’incidente aveva confidato di voler tatuare, affascinato dal suo significato. Il programma dell’ edizione 2026 conferma e amplia la formula degli anni passati. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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'AZZURRA COME TE': IL RICORDO DIVENTA UN'ASSOCIAZIONE PER AIUTARE GLI ALTRI | 08/05/2026

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