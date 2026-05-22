A Villa Raspa apre Sfoorna | il micro forno artigianale di Carpe Diem
Sabato 27 maggio a Villa Raspa, in via Bari 30 a Spoltore, aprirà un nuovo micro forno artigianale. Il locale, chiamato Sfoorna, si dedica alla produzione di pane, viennoiserie, pizza e pasticceria. Il progetto è realizzato dalla catena di pizzerie abruzzese Carpe Diem, nota nella regione. L'apertura segna l'inizio di questa nuova attività dedicata ai prodotti da forno e dolci, con un'offerta che si rivolge a chi cerca prodotti freschi e artigianali.
Sfoorna è un nuovo format dedicato a pane, ma non solo, anche viennoiserie, pizza e pasticceria. Sabato 27 maggio, in via Bari 30 a Villa Raspa di Spoltore aprirà le sue porte il micro forno artigianale firmato Carpe Diem, nota catena di pizzerie abruzzesi.Si tratta di un progetto giovane. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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