A Villa Raspa apre Sfoorna | il micro forno artigianale di Carpe Diem

Sabato 27 maggio a Villa Raspa, in via Bari 30 a Spoltore, aprirà un nuovo micro forno artigianale. Il locale, chiamato Sfoorna, si dedica alla produzione di pane, viennoiserie, pizza e pasticceria. Il progetto è realizzato dalla catena di pizzerie abruzzese Carpe Diem, nota nella regione. L'apertura segna l'inizio di questa nuova attività dedicata ai prodotti da forno e dolci, con un'offerta che si rivolge a chi cerca prodotti freschi e artigianali.

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