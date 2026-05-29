Tragedia nel tunnel di Pusiano arriva la sentenza | otto anni al conducente del pick-up per la morte di Mattia e Ivan

Il conducente di un pick-up è stato condannato a otto anni di carcere per la morte di due persone nel tunnel di Pusiano, avvenuta oltre un anno fa. La sentenza è stata emessa mercoledì 28 maggio dal giudice dell'udienza preliminare. La tragedia si verificò tra Como e Lecco. La decisione riguarda l'uomo di 31 anni coinvolto nell'incidente.

A oltre un anno dalla tragedia che sconvolse il territorio tra Como e Lecco, è arrivata la sentenza. Nella giornata di mercoledì 28 maggio il giudice dell'udienza preliminare ha condannato a otto anni il 31enne A.V. accusato del duplice omicidio stradale avvenuto nel tunnel della Sp639 a Pusiano. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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