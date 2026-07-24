Un calciatore ha annunciato ufficialmente il suo addio alla nazionale argentina, affermando di lasciare con orgoglio nonostante la sconfitta in finale di Coppa del Mondo. Ha descritto la partita come la più difficile della sua carriera, sottolineando che il risultato non è stato positivo, ma che ha dato il massimo fino all'ultimo secondo. Questa comunicazione segna la fine della sua esperienza internazionale dopo aver disputato diverse partite con la maglia nazionale.

"Oggi devo scrivere le parole più difficili della mia carriera. Il destino ha voluto che la mia ultima partita fosse una finale di Coppa del Mondo. Non è stato il risultato che volevamo, ma lascio a testa alta, sapendo che questa squadra ha dato tutto fino all'ultimo secondo". Con queste parole il difensore Nicola Otamendi ha annunciato su Instagram il suo addio alla nazionale argentina dopo la sconfitta nella finale dei Mondiali contro la Spagna. "Grazie, Argentina, per avermi permesso di realizzare il sogno di diventare campione del mondo", ha aggiunto l'ex giocatore del Manchester City e del Benfica ora in forza al River Plate. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Otamendi saluta nazionale Argentina: "Lascio a testa alta"

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