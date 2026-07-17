Osvaldo Bagnoli, ex allenatore di calcio, si è spento all’età di 82 anni. La sua carriera si è sviluppata principalmente negli anni ’80, con una squadra di provincia che ha conquistato uno scudetto. Bagnoli era noto per il suo stile semplice e umile, spesso associato alla Bovisa, quartiere di Milano. La sua morte, avvenuta in modo naturale, ha suscitato ricordi e riconoscimenti tra coloro che lo hanno conosciuto.

Raramente se ne vanno i “ migliori ”, come si dice e si scrive, ma nel caso di Osvaldo Bagnoli, vale due volte: come allenatore e, soprattutto, come persona. Un uomo perbene, raccontano le persone che lo hanno conosciuto e hanno apprezzato la sua profonda umanità. Simbolo di un’altra epoca, del calcio “pane e salame”, definizione di un fuoriclasse del giornalismo come Gianni Mura, amico ed estimatore di Bagnoli. Le origini operaie sono state la rotta della vita del maestro Osvaldo: era nato alla Bovisa, quartiere nella parte settentrionale di Milano, dove è ambientato l’unico romanzo di Ermanno Olmi. Area industriale, la fabbrica più importante in attività è stata la Montecatini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il calcio “pane e salame”, la Bovisa, l’umiltà: Osvaldo Bagnoli saluta il mondo a testa alta

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