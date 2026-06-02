Alarico Rossi ha annunciato su Facebook di lasciare il ruolo di capo match analyst della nazionale albanese, dopo aver partecipato a 87 partite. Nel suo messaggio, ha scritto di considerarsi parte della famiglia e ha ringraziato per l’esperienza condivisa. La sua collaborazione con la Federazione calcistica si è protratta nel tempo, coinvolgendo un lavoro approfondito e dedicato. Nessun dettaglio su future destinazioni o motivazioni ufficiali per l’addio.

Ha scelto un lungo ed emozionato post su Facebook, per concludere la sua lunga esperienza in Albania, capo match analyst della nazionale con cui ha condiviso un percorso che si è snodato in 87 partite, ma anche in un complesso lavoro a servizio della Federazione calcistica. Mi hai accolto come ospite; me ne vado come membro della tua famiglia. Sono onorato di aver vissuto tutto questo. Spero di lasciarmi alle spalle un posto migliore di quello che ho trovato", è il saluto di Alarico Rossi all’Albania. Qui ha trascorso la parte più rilevante, fino a questo momento, di una carriera che si è tradotta in lunghissimo viaggio. Dai Piccoli Delfini... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alarico Rossi saluta l’Albania. Lunga esperienza in Nazionale: "Lascio come uno della famiglia"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Albania, Rolando Maran è il nuovo ct della nazionaleL'Albania ha annunciato il nuovo allenatore della nazionale, scegliendo un tecnico italiano.

El Shaarawy saluta la Roma: “Lascio con il cuore pieno”Dopo quasi 350 presenze con la maglia della Roma, Stephan El Shaarawy ha annunciato il suo addio al club.

Si parla di: Alarico Rossi saluta l’Albania. Lunga esperienza in Nazionale: Lascio come uno della famiglia; Il senese Alarico Rossi saluta la Nazionale albanese di calcio dopo 9 anni.