La storia tra Otamendi e la Nazionale Argentina è arrivata al capolinea. Dopo anni di battaglie intense e trofei conquistati, il centrale difensivo annuncia il ritiro dall'Albiceleste con un lungo post sul suo profilo Instagram. La finale al Mondiale 2026, persa per 1-0 contro la Spagna, è stata l'ultima apparizione del giocatore del River Plate. Le parole di Otamendi Nicolás Otamendi ha collezionato 139 presenze con la maglia dell'Argentina. Il difensore è stato per svariati anni uno dei leader più carismatici della retroguardia dell'Albiceleste. Con questa maglia ha conquistato 4 trofei:1 Mondiale, 2 Coppe America e 1 Coppa dei Campioni CONMEBOL. 🔗 Leggi su Derbyderbyderby.it

© Derbyderbyderby.it - Otamendi dice basta: "Mia amata Argentina, ti ho difeso a tutti i costi"

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