Un ex calciatore, affetto da tumore, ha raccontato di aver deciso di sposare sua figlia all’altare, nonostante le difficoltà. Ha spiegato di aver voluto realizzare quel sogno a tutti i costi, senza immaginare di riuscirci. La sua testimonianza ha suscitato emozioni tra chi ha ascoltato le sue parole. Non sono stati forniti dettagli sul matrimonio o sul trattamento medico. La vicenda si è svolta in un contesto privato, senza ulteriori informazioni pubbliche.

Quella non è semplicemente una foto: è un atto d’amore, è la rappresentazione del carattere, è la volontà feroce di contrastare il destino, per tentare di domarlo. E in quell’uomo che s’appoggia dolcemente alle braccia di suo figlio Nicholas Flavio per accompagnare la sua “bambina” Noemi all’altare c’è la struggente testimonianza di chi - senza retorica - s’è coraggiosamente imposto di sfidare se stesso, spingendosi oltre. Igor Protti è stato e rimane l’eroe d’un tempo lontano, lo Zar che ha imperversato tra Rimini e Livorno, tra la Bergamo della Virescit e il Messina, tra il Bari e la Lazio e il Napoli e la Reggiana: però quell’epoca, frammenti di ciò ch’è stato, ora è sedimentata in qualche angolo della memoria in cui non c’è spazio per la nostalgia ma soltanto per quel filo d’energia che serve per combattere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Protti, il coraggio dello Zar: "All’altare con mia figlia. Lo volevo a tutti i costi"

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