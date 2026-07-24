Ostia spiaggia di Punta Ovest senza bagnini pulizia e servizi | chiesto un intervento urgente

Oggi si è svolto un sopralluogo sulla spiaggia libera di Punta Ovest, a Ostia, dove mancavano bagnini, servizi e pulizia. Il capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio del Municipio Roma X ha chiesto un intervento urgente, con il ripristino del servizio di salvataggio e un primo riscontro entro 48 ore. La richiesta riguarda il ripristino delle condizioni minime di sicurezza e igiene sulla spiaggia.

Ostia, 24 luglio 2026 – Un sopralluogo immediato, il ripristino del servizio di salvataggio e un primo riscontro entro 48 ore. Sono le richieste avanzate dal capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio del Municipio Roma X, Giuseppe Conforzi, in merito alle condizioni della spiaggia libera Punta Ovest, sul lungomare Amerigo Vespucci. Nel sollecito, inviato il 24 luglio a Roma Capitale, alla Prefettura, al Municipio X, alla Capitaneria di Porto e alla Polizia Locale, vengono indicate diverse criticità: assenza del servizio di assistenza e salvataggio, carenza di cartellonistica informativa, mancanza di servizi igienici e insufficiente pulizia dell’arenile. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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