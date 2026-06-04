Ostia il caso Kursaal arriva in Parlamento | Serve un intervento urgente contro il degrado

Il caso del Kursaal di Ostia è stato portato in Parlamento tramite un’interpellanza presentata da un deputato di Fratelli d’Italia. Lo stabilimento balneare, situato sul litorale romano, è da anni in condizioni di abbandono e degrado. La richiesta mira a un intervento urgente per affrontare la situazione. La discussione si concentra sulla necessità di interventi concreti per il recupero e la tutela del sito.

Ostia, 4 giugno 2026 – Il caso del Kursaal di Ostia arriva in Parlamento. Lo storico stabilimento balneare del litorale romano, da anni al centro di una situazione di abbandono e degrado, è oggetto di un’interpellanza parlamentare presentata dal deputato di Fratelli d’Italia Luciano Ciocchetti. Per Ciocchetti, il complesso rappresenta “per decenni un simbolo architettonico, turistico, culturale e identitario del litorale romano”, ma oggi versa in uno stato di “gravissimo abbandono, degrado e insicurezza”. Da qui la richiesta di un intervento nazionale straordinario, capace di tenere insieme legalità, tutela del demanio, sicurezza urbana, presidio del territorio, protezione ambientale e valorizzazione del patrimonio storico-costiero romano. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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