Passaggio a livello di Baronissi Petta | Chiesto intervento urgente a RFI per criticità su viabilità e sicurezza

Da salernotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Comune di Baronissi ha inviato una richiesta urgente a Rete Ferroviaria Italiana e al Gruppo FS Italiane riguardo a problemi sul passaggio a livello della zona. La richiesta è stata indirizzata alle Direzioni responsabili di infrastrutture, manutenzione ed esercizio ferroviario, e riguarda criticità sulla viabilità e sulla sicurezza del passaggio. La comunicazione evidenzia la necessità di interventi immediati per risolvere le problematiche segnalate.

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Il Comune di Baronissi ha trasmesso una richiesta urgente a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e al Gruppo FS Italiane, indirizzata alle Direzioni competenti in materia di infrastrutture, manutenzione ed esercizio ferroviario, al fine di segnalare le criticità riscontrate sul funzionamento del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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